ХМАО занял второе место среди регионов по абсолютному объему кредитов

Самая высокая задолженность по кредитам наблюдается в северный регионах. Об этом следует из рейтинга, составленного РИА «Новости». Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямал - 649 тыс. рублей. Югра оказалась на втором месте с показателем 593 тыс. рублей. Следом идут Республика Саха (Якутия) и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составил 525 и 490 тысяч рублей соответственно.

По оценке исследователей, в среднестатистическом регионе России объем задолженности по кредитам на человека составляет чуть менее 360 тыс. рублей. При этом в 15 регионах долговая нагрузка находится в пределах от 100 до 250 тыс. рублей, задолженность свыше 400 тыс. рублей - также в 15 регионах, а менее 100 тыс. – лишь в четырех регионов.

В исследовании также отмечается, что средний уровень закредитованности россиян (отношение кредитов к годовой зарплате) вырос за 2021 год с 49,1% до 55,6%. Самая высокая закредитованность среди российских регионов в начале этого года отмечена в Калмыкии, самая низкая – в Ингушетии. Разница между показателями в этих субъектах оказалась восьмикратной