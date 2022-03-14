Югорчанин подозревается в краже ювелирных изделий почти на миллион рублей

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело о краже ювелирных изделий почти на миллион рублей. В ее совершении подозревается 21-летний молодой человек из Белого Яра. С заявлением о краже в полицию обратилась жительница поселка. Она сообщила, что в июле 2021 года вместе семьей уезжала в отпуск, а ключи от квартиры оставляла соседям. Пропажу шкатулки с драгоценностями женщина обнаружила в сентябре, но в полицию сразу не обратилась, так как надеялась самостоятельно вернуть похищенные изделия. Разговоры с соседями и просьбы возврата имущества ни к чему не привели.

Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 21-летний сын соседки потерпевшей. Он пояснил, что, узнав об отъезде соседей, тайно взял ключи у своей матери и проник в квартиру пострадавшей. В шкафу молодой человек обнаружил шкатулку с ювелирными изделиями, которые сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.