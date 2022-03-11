Полицейские спасают замерзающих на дорогах Югры автовладельцев

Югорчан весь остаток недели терроризировали морозы – не удивительно, что на дорогах региона зафиксированы инцидент с поломками машин. В этих случаях на помощь людям приходили полицейские: например, 11 марта в Пыть-Яхе два сотрудника ДПС во время патрулирования заметили авто, стоящее на обочине, и замерзающую внутри салона водительницу.

«Как выяснилось, причиной остановки стал сильный мороз и поломка печки в автотранспорте. Автоледи пыталась справиться с поломкой около 20 минут самостоятельно, но тщетные старания не принесли результата. Вызвать помощь югорчанка также не могла, сотовый телефон разрядился. Правоохранители позвонили ее родственнику, который выехал к месту. В ожидании мужчины полицейские провели девушку в патрульную машину, чтобы она согрелась», – рассказали в УМВД ХМАО.