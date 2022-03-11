Делегация Югры выступит на туристической выставке «Интурмаркет» в Москве

Представители Югры презентуют наш регион на туристической выставке «Интурмаркет (ITM) 2022», которая пройдет в Москве 12-14 марта. В делегацию от автономного округа вошли директор департамента промышленности Кирилл Зайцев, гендиректор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев, а также сотрудники управления туризма, центра компетенций в сфере туризма, представители муниципалитетов и заинтересованных видов бизнеса.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, регион представит на федеральном мероприятии наиболее востребованные туристические предложения, а также расскажет о событиях, которые могут заинтересовать жителей из других субъектов федерации. Самое ближайшее из них – Югорский лыжный марафон, запланированный на 8-9 апреля в Ханты-Мансийске.

«Главными событиями на стенде Югры станут автограф-сессии двух олимпийских чемпионов по лыжным гонкам, участников Югорского лыжного марафона Евгения Дементьева и Александра Легкова», – анонсировал Сергей Афанасьев.

Также на стенде автономного округа можно будет при помощи VR-шлема совершить полет над Ханты-Мансийском, а также посмотреть на экспозицию этнографического музея «Торум Маа».

Напомним, выставка «Интурмаркет» – профильная туристическая площадка для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных решений и путей развития рынка в новых условиях.