Свыше 160 млн рублей выплатил глава нефтяной компании в ХМАО из-за долгов по налогам

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора нефтяной компании, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствие установило, что подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов в течение 2015 года и первого полугодия 2016-го создал фиктивный документооборот с 4 фиктивными предприятиями, которые якобы привлекались для поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ для компании. Однако по факту эти работы не выполнялись. Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 100 млн рублей налоговых отчислений.

«В целях возмещения ущерба следователями арестовано имущество общества и подозреваемого общей стоимостью более 400 миллионов рублей, в числе которых 26 объектов недвижимости, 179 транспортных средств, а также денежные средства на счетах в кредитных учреждениях», - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и возместил в бюджет РФ более 160 млн рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 100 млн рублей и пени.

Поскольку подозреваемый в первый раз совершил такое преступление, то уголовное преследование было прекращено.