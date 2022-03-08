Губернатор Югры Наталья Комарова поручила ФАС проверить завышение цен на подгузники и детское питание

Резкое подорожание подгузников и детского питания в Югре привлекло внимание губернатора: Наталья Комарова накануне обратилась к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить целесообразность изменения ценников.

«Необходимо обеспечить оперативные проверки по фактам повышения цен, — заявила глава региона. — В первую очередь, на продовольственные товары, товары первой необходимости. Ну, в частности, такие, например, как детская одежда, подгузники, детское питание и прочее».

Напомним, что ФАС уже занялась этим вопросом — в частности, отреагировала на жалобы россиян на резкое подорожание все тех же подгузников и детского питания в крупнейшей торговой сети детских товаров в России. «В отношении детских товаров ФАС России направил запрос в «Детский мир», — отметил представитель ФАС в Югре на заседании оперштаба.