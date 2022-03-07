В 22 муниципалитетах ХМАО зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

На 7 марта в Югре выявлено 712 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 22 муниципалитетах округа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Ханты-Мансийске (128), Сургуте (99), Нефтеюганске (66). За всю пандемию у 199 479 человек был подтвержден диагноз.

На момент выявления у 694 наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Состояние 67 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 964 человека, за весь период пандемии – 176 618 югорчан.

2 423 пациентов скончались за всю пандемию. За сутки – шесть заболевших.