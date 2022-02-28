16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре продолжается разработка восьмитомного труда по истории региона

«Академическая история Югры» увидит свет в 2023 году

​В Югре продолжается разработка восьмитомного труда по истории региона
Фото vk.com/komarova__nv

В Югре продолжается масштабная работа по систематизированию всех знаний, касающихся истории региона, в один большой восьмитомный труд «Академическая история Югры». Десятки ученых из нескольких НИИ Российской академии наук, Сургутского Государственного университета, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Российского географического общества, Российского исторического общества ведут огромную работу, результаты которой должны увидеть свет в 2023 году.

Согласно планам, утвержденным еще в начале 2018 года, в течение 2022 года должны быть написаны все основные тексты во все восемь томов. Затем авторы вместе с редакторами будут заниматься «шлифовкой» материала, что должно быть завершено к середине 2023 года, и итоговая рукопись появится в сентябре 2023 года. Тогда же она сможет уйти в печать.

В настоящий момент существует так называемый «нулевой» том – «Очерки истории Югры». Его выпустили в 2020 году к 90-летнему юбилею региона. Помимо него и основного восьмитомника редакционный коллектив подготовит также учебно-методическое пособие по истории Югры, образовательные, обучающие, научные, спортивные, выставочные мероприятия, направленные на формирование идентичности жителей и популяризацию исторических знаний. Кроме того, «Академическая история Югры» вольется в общую систему исторических знаний нашей страны. «Академическая история Югры» уже стала одним из источников для нового многотомника по истории России. Важно, чтобы югорские страницы истории коренных народов были доступны и жителям других стран», — рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Это будет первая академическая история Югры, начиная с древности и заканчивая современностью – восемь томов, которые отразят особенности истории региона, ее экономики, политических и социальных аспектов, и, конечно, национальных вопросов, так как это регион национальный, и история ханты и манси, которые здесь жили долгие века – одна из важнейших частей, – рассказывает доктор исторических наук, замдиректора Института российской истории РАН по научной работе, а также зампредседателя редколлегии издания Сергей Журавлев. – Эта работа дает нам уникальную возможность исследовать, как менялся автономный округ после открытия большой нефти, как это повлияло на жизнь и благосостояние, какие проблемы, в том числе, принесло. Как это привело к встраиванию региона в Россию, превращая в один из ведущих субъектов страны, которое произошло в течение буквально пяти лет».

Чему будут посвящены восемь томов? Перечисляем:

1 – Археология

2 – Этнология и археология

3 – Позднее русское летописание

4 – История 18 века, Петровские реформы

5 – История 19 века

6 – Межвоенный период

7 – Вторая половина 20 века

8 – Современная история Югры

В восьмом томе особое внимание будет уделено позиционированию и брендированию региона. Авторы расскажут, что значила и значит Югра как субъект федерации в развитии России после распада Советского Союза.

«Сейчас у нас авторы заняты написанием текстов. Со второго квартала мы начнем уже, надеюсь, что омикрон нас оставит, активно отправлять авторов в командировки в архивы библиотек и в другие источники исторических данных, или как мы называем, фондохранилище, – рассказывает доцент кафедры государственного и муниципального права Сургутского государственного университета, секретарь редколлегии Вячеслав Манин. – Таким образом в этом году должен быть закончен уже основной текст и над ним начнут очень внимательно работать уже авторы с редакторами – это наиболее квалифицированная и сложная часть работы, которая будет закончена примерно к маю-июню 2023 года, и после этого уже будут технические работы, чтобы сдать рукопись не позже сентября 2023 года в восьми томах».


нравится (0) не нравится (0)
28 февраля в 20:03, просмотров: 1309, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Военная операция в Украине – официальная позиция и ответы на вопросы 1289
  2. ​Гуманитарная помощь, собранная югорчанами для жителей Донбасса, достигает адресатов 1081
  3. ​Югорчанам предлагают помощь в подготовке заявок на президентские гранты 1001
  4. В Нижневартовск поступило семь холодильников для хранения вакцины «Спутник-М» 733
  5. Югорчанка обвинила бывшего сожителя в изнасиловании, чтобы оправдать свое отсутствие дома 604
  6. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 589
  7. ​Югорские паралимпийцы готовятся к выступлениям в Китае. Когда смотреть? 563
  8. Впервые за долгое время в Югре выявили меньше тысячи больных ковидом 553
  9. В тройном ДТП в Сургуте пострадала молодая девушка 529
  10. Осторожно: в среду сургутян ожидает ветер до 16-21 метров в секунду 417
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12909
  2. ​Страшно! Поддерживаем! 6284
  3. ​Не молчите 4908
  4. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 3847
  5. В школе Нижневартовска появится мастерская по переработке пластика 3727
  6. ​Максим Трудолюбов: «Ничего даже близко похожего на повторение крымского эффекта мы сегодня не видим» 3428
  7. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 3407
  8. ​Самолеты Airbus улетят из России? 3351
  9. ​Не так уж и единогласно получилось 3183
  10. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 3071
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 12909
  2. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 11299
  3. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 11135
  4. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 9250
  5. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 8549
  6. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 8117
  7. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 7160
  8. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7125
  9. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 7111
  10. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 7036

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика