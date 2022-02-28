«Академическая история Югры» увидит свет в 2023 году

В Югре продолжается масштабная работа по систематизированию всех знаний, касающихся истории региона, в один большой восьмитомный труд «Академическая история Югры». Десятки ученых из нескольких НИИ Российской академии наук, Сургутского Государственного университета, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Российского географического общества, Российского исторического общества ведут огромную работу, результаты которой должны увидеть свет в 2023 году.

Согласно планам, утвержденным еще в начале 2018 года, в течение 2022 года должны быть написаны все основные тексты во все восемь томов. Затем авторы вместе с редакторами будут заниматься «шлифовкой» материала, что должно быть завершено к середине 2023 года, и итоговая рукопись появится в сентябре 2023 года. Тогда же она сможет уйти в печать.

В настоящий момент существует так называемый «нулевой» том – «Очерки истории Югры». Его выпустили в 2020 году к 90-летнему юбилею региона. Помимо него и основного восьмитомника редакционный коллектив подготовит также учебно-методическое пособие по истории Югры, образовательные, обучающие, научные, спортивные, выставочные мероприятия, направленные на формирование идентичности жителей и популяризацию исторических знаний. Кроме того, «Академическая история Югры» вольется в общую систему исторических знаний нашей страны. «Академическая история Югры» уже стала одним из источников для нового многотомника по истории России. Важно, чтобы югорские страницы истории коренных народов были доступны и жителям других стран», — рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Это будет первая академическая история Югры, начиная с древности и заканчивая современностью – восемь томов, которые отразят особенности истории региона, ее экономики, политических и социальных аспектов, и, конечно, национальных вопросов, так как это регион национальный, и история ханты и манси, которые здесь жили долгие века – одна из важнейших частей, – рассказывает доктор исторических наук, замдиректора Института российской истории РАН по научной работе, а также зампредседателя редколлегии издания Сергей Журавлев. – Эта работа дает нам уникальную возможность исследовать, как менялся автономный округ после открытия большой нефти, как это повлияло на жизнь и благосостояние, какие проблемы, в том числе, принесло. Как это привело к встраиванию региона в Россию, превращая в один из ведущих субъектов страны, которое произошло в течение буквально пяти лет».

Чему будут посвящены восемь томов? Перечисляем:

1 – Археология

2 – Этнология и археология

3 – Позднее русское летописание

4 – История 18 века, Петровские реформы

5 – История 19 века

6 – Межвоенный период

7 – Вторая половина 20 века

8 – Современная история Югры

В восьмом томе особое внимание будет уделено позиционированию и брендированию региона. Авторы расскажут, что значила и значит Югра как субъект федерации в развитии России после распада Советского Союза.

«Сейчас у нас авторы заняты написанием текстов. Со второго квартала мы начнем уже, надеюсь, что омикрон нас оставит, активно отправлять авторов в командировки в архивы библиотек и в другие источники исторических данных, или как мы называем, фондохранилище, – рассказывает доцент кафедры государственного и муниципального права Сургутского государственного университета, секретарь редколлегии Вячеслав Манин. – Таким образом в этом году должен быть закончен уже основной текст и над ним начнут очень внимательно работать уже авторы с редакторами – это наиболее квалифицированная и сложная часть работы, которая будет закончена примерно к маю-июню 2023 года, и после этого уже будут технические работы, чтобы сдать рукопись не позже сентября 2023 года в восьми томах».