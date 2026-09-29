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​В Сургуте отключили освещение на Пролетарском и Комсомольском проспектах

Власти Сургута объяснили, почему не работают новые фонари на проспектах Пролетарском и Комсомольском

​В Сургуте отключили освещение на Пролетарском и Комсомольском проспектах
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

Новое освещение на проспектах Пролетарском и Комсомольском в Сургуте пока не работает, хотя сети уже прошли испытания и готовы к запуску. Фонари отключили до завершения оформления документов и передачи объекта городу. Об этом сообщили представители администрации города.

«Подключить объект к электричеству можно будет только после того, как его официально передадут по концессионному соглашению, а также после прохождения государственной регистрации права муниципальной собственности и обременений на право владения и пользования недвижимостью со стороны «СГЭС», ‒ указали власти в комментариях под постом в соцсетях СИА-ПРЕСС.

Когда фонари заработают, пока неизвестно.

Напомним, похожая ситуация в Сургуте уже возникала: в феврале новое освещение в 25-м микрорайоне отключили из-за оформления документов. В администрации тогда также объясняли, что фонари заработают после регистрации права собственности и передачи объекта балансодержателю.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 128, комментариев: 0
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