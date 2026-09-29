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​Сургутяне пожаловались на перебои в работе маршрута №99: утром сошел с линии один из автобусов

Власти Сургута потребовали от «СПОПАТ» обеспечить стабильную работу автобуса №99 по утрам

​Сургутяне пожаловались на перебои в работе маршрута №99: утром сошел с линии один из автобусов
Фото: СИА-ПРЕСС

Жители Сургута пожаловались на нестабильную работу автобуса №99, который связывает ЖК «Кедровый» на улице Игоря Киртбая с магазином «Москва». По словам одной из пассажирок, проблемы с утренними рейсами возникают регулярно.

«У меня уже просто нет слов: сколько это будет продолжаться? Когда мы, пассажиры 99-го маршрута, в 7:45 при выезде из «Кедрового» будем стабильно ездить на этом маршруте, который единственный едет по Нефтеюганскому шоссе? Как «СПОПАТ» готовит транспорт для выхода на линию?» − написала сургутянка Любовь Т. под постом губернатора Югры Руслана Кухарука.

В администрации Сургута сообщили, что утром с линии действительно сошел один из автобусов. По информации перевозчика, это произошло в 7:49, из-за чего увеличился интервал движения.

«Запланировать неисправность автобуса или предугадать, что водитель уйдет на больничный, не представляется возможным. Перевозчик старается максимально быстро выпустить на линию резервные автобусы», − пояснили в администрации.

Резервный автобус удалось вывести на маршрут в 11:09.

Однако пассажирка заявила, что проблемы возникают именно утром, когда сургутянам необходимо добираться на работу.

«А почему это происходит в утреннее время систематически?! По-вашему, пассажиры не люди? Я же вам писала, что единственный маршрут, который двигается по Нефтеюганскому шоссе. Сейчас наступают холода, как добираться до работы?» − спросила Любовь Т.

В администрации добавили, что сообщили перевозчику о недопустимости подобных ситуаций и потребовали поставить утренние рейсы автобуса №99 в приоритет.

Напоминаем, ранее стало известно, что АО «СПОПАТ» рискует потерять обслуживание 11 городских автобусных маршрутов Сургута по итогам нового конкурса. Сейчас именно муниципальное предприятие обслуживает эти направления, однако новый контракт на два года уже разыграли. При этом ранее одним из возможных победителей конкурса называли ООО «Домтрансавто», но компания заявила СИА-ПРЕСС, что не подавала заявку и не участвовала в торгах. Кто именно получил право на обслуживание маршрутов, пока официально не раскрывается: на сайте закупок участники указаны под идентификационными номерами.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 288, комментариев: 0
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