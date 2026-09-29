Сургут очистят от незаконно выброшенных автомобильных шин

Власти Сургута ищут подрядчика, который будет убирать незаконно выброшенные автомобильные шины по всему городу. На эти работы из бюджета готовы направить до 2,64 млн рублей. Работы рассчитаны до 30 ноября 2027 года, говорится на сайте муниципальных закупок.

Подрядчик должен будет собирать старые покрышки, грузить их и отвозить в специализированную организацию для дальнейшей обработки, утилизации или обезвреживания. Конкретные места заранее не определены: исполнитель будет выезжать по заявкам заказчика. На каждую такую заявку отводится пять рабочих дней.

Напомним, проблема со стихийными свалками покрышек в Сургуте возникает не впервые. В ноябре 2025 года общественники обнаружили старые шины как минимум на 18 контейнерных площадках. Покрышки лежали возле домов на улицах Пушкина, Привокзальной, Московской, Восход, Крылова, Бажова, Островского, а также на проспектах Мира и Ленина. Позже в ситуацию вмешалась прокуратура Сургута. После проверки обслуживающие организации убрали покрышки.