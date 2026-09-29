Новые камеры в Тюмени будут фиксировать разные типы нарушений ПДД

В Тюмени готовят к работе камеры, которые будут фиксировать выезд на встречную полосу, запрещенные развороты и другие нарушения ПДД. Об этом сообщает «Тюменская линия». Комплекс у сквера имени Немцова, установленный в середине августа, уже зарегистрировал более 50 нарушений правил остановки.

На перекрестке Полевой и Свободы камера будет выявлять выезд на встречную полосу. На улице Республики, 45, планируют фиксировать мотоциклистов, которым запрещено ездить там ночью. На пересечении Республики и Мельникайте комплекс будет следить за движением по полосам и разворотами вопреки знаку. Еще одно устройство установят на Обходе Тюмени для фиксации пересечения сплошной линии. Часть комплексов пока тестируют.

«За восемь месяцев 2026 года сотрудниками отдела обработки и защиты информации ЦАФАП Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области с помощью приборов фотофиксации было вынесено свыше двух миллионов постановлений по делам об административных правонарушениях. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 59,7 %. Среди наиболее частых нарушений тюменских водителей - нарушение правил пользования ремнями безопасности, превышение установленной скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора», — рассказал начальник управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер.

Автовладелец может обжаловать постановление в течение десяти суток. Пользоваться телефоном во время движения разрешено через гарнитуру или встроенную в автомобиль громкую связь; держать его в руке нельзя.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в Тюменской области продолжают устанавливать комплексы фото- и видеофиксации нарушений на региональных и федеральных трассах.