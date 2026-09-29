Заболеваемость ОРВИ в Югре снизилась на 18% за неделю, пневмонией выросла на 16,9%

В Югре после двух недель роста снизилась заболеваемость ОРВИ: с 21 по 28 сентября показатель составил 96,4 случая на 10 тысяч жителей, что на 18,04% меньше, чем неделей ранее. Такие данные приводит Роспотребнадзор Югры.

При этом заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 16,9% — до 12,5 случая на 100 тысяч человек. Дети составили 30% заболевших. COVID-19 регистрировали с частотой 0,3 случая на 100 тысяч жителей; все выявленные случаи протекали в форме ОРВИ.

Среди обнаруженных респираторных вирусов чаще всего встречался риновирус — 41,6%. На парагрипп пришлось 13%, на метапневмовирус — 7,8%. Также выявляли коронавирусы, аденовирус, бокавирус, РС-вирус и энтеровирусы. Вирусы гриппа в результатах мониторинга не указаны.

Неделей ранее Роспотребнадзор Югры сообщал о росте заболеваемости ОРВИ на 41,9% — до 117 случаев на 10 тысяч жителей.