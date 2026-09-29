В Югре приставы прекратили взыскание 616 млн рублей кредитных долгов участников СВО и их семей

В Югре приставы прекратили взыскание кредитных долгов участников СВО и членов их семей на общую сумму 616 млн рублей. Такие итоги за 2026 год подвело региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

В отношении 1 930 военнослужащих прекращено 6 117 исполнительных производств на 533 млн рублей. Еще 943 производства на 83 млн рублей закрыты в отношении членов их семей, в том числе 269 жен. Помимо этого, приставы приостановили 4 463 производства в отношении 248 военнослужащих на сумму 392 млн рублей. Эта сумма в 616 млн рублей не входит.

Прекращение взыскания кредитного долга, в том числе ипотечного, предусмотрено для граждан, заключивших контракт на службу для выполнения задач СВО с 1 декабря 2024 года. Контракт должен действовать более года, а сумма кредитных обязательств — не превышать 10 млн рублей. Мера не касается алиментов и выплат в связи с причинением ущерба жизни или здоровью человека.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о продлении в Югре единовременной выплаты в 4,1 млн рублей для заключающих контракт до 31 октября. В числе мер поддержки также указывалась возможность прекращения взыскания кредитных долгов до 10 млн рублей.