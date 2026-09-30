Минтранс поддержал законопроект об отказе авиадебоширам в перевозке

Минтранс концептуально поддержал законопроект, который расширяет право авиакомпаний отказывать нарушителям порядка в перевозке и позволяет обмениваться данными о таких пассажирах. Как сообщили РБК в ведомстве, поправки направлены на повышение безопасности и комфорта путешественников.

Пакет поправок в Воздушный кодекс и КоАП внесли в Госдуму 28 сентября. Он позволит включать в реестры нарушителей в том числе пассажиров, совершивших мелкое хулиганство на борту российской авиакомпании. Для маршрутов, на которых нет альтернативного перевозчика, предусмотрены исключения. Законопроект 29 сентября направили в профильный комитет Госдумы, его рассмотрит новый созыв.

Сейчас за невыполнение законных распоряжений командира самолета предусмотрены штраф от 2 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Ранее мы рассказывали, как самолет Москва — Якутск экстренно сел в Сургуте из-за дебошира: нарушителя задержала транспортная полиция.