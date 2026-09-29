В Сургуте пациентка с синдромом Гийена-Барре снова научилась ходить самостоятельно

Врачи Сургутской окружной клинической больницы помогли 59-летней пациентке с синдромом Гийена - Барре восстановить самостоятельную ходьбу. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

У женщины появились покалывание в руках и ногах, боль в пояснице и шее. Затем быстро нарастала мышечная слабость, ей стало трудно ходить и говорить. После обследования врачи диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, при котором повреждаются периферические нервы.

Пациентке провели плазмаферез и несколько курсов лечения иммуноглобулином. После второго курса слабость уменьшилась, речь начала восстанавливаться, а женщина смогла передвигаться с ходунками.

«При таком заболевании особенно важно не терять время. Пока состояние не стабилизировалось, есть возможность активно воздействовать на болезнь и восстановить утраченные функции», — отмечает лечащий врач-невролог Миляуша Каепкулова.

Реабилитацию начали еще в неврологическом отделении и продолжили в специализированном: с лечебной физкультурой, массажем, физиотерапией и занятиями с инструкторами. За несколько недель пациентка достигла поставленной цели — прошла без вспомогательных средств 550 метров за шесть минут.

Ранее врачи Сургутской ОКБ сохранили зрение пациенту после травмы глаза. После лечения ему также предстояла длительная реабилитация.