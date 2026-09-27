Как читатели СИА-ПРЕСС оценили прошедшие выборы и какого рода перемен ожидают

Читатели СИА-ПРЕСС оценили прошедшие выборы: 47,7% участников опроса остались недовольны их результатами, 42,5% — довольны. Еще 6,5% ответили, что им все равно, а 3,3% затруднились с ответом.

Ожидания после выборов тоже разделились. Ухудшения жизни ждут 42,7% ответивших, улучшения — 38,4%. Еще 16,5% считают, что ничего не изменится, а 2,4% не знают, чего ожидать.

18-20 сентября жители Сургута выбирали парламенты четырех уровней — городского, окружного, областного и федерального. В думе Сургута 24 из 25 кресел забрала «Единая Россия», в думе Югры партия власти получила 31 мандат из 40 возможных (остальные распределились между ЛДПР, КПРФ, «Новыми людьми» и «Справедливой Россией», которая кое-как преодолела планку в 5%), а в Госдуме единороссы заняли 349 мест из 450.