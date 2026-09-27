Минпросвещения готовит новый стандарт для детских садов

Минпросвещения России готовит новый стандарт работы детских садов и планирует обновить федеральную программу дошкольного образования. Об этом, как передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, изменения должны укрепить связь детского сада с семьей в воспитании ребенка.

Министр считает, что дошкольное образование не должно сводиться к подготовке к школе. Особое внимание, по его мнению, следует уделять знакомству детей с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами.

Кравцов также сообщил о работе над обновленным стандартом обучения для школьников 5-9-х классов. В нем планируют уточнить ожидаемые результаты учебы и показать взаимосвязь разных предметов. Сроки введения нового стандарта для детских садов в сообщении не названы.