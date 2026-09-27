В России предложили пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах

Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов предложил изменить правила возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах. Как сообщают «Ведомости», речь идет о покупках без недостатков, которые не подошли клиенту или от которых он передумал.

По мнению Смелова, возврат отдельных категорий следует ограничить с учетом правил, действующих в обычных магазинах. В качестве примеров он назвал продукты питания и лекарства. Для парфюмерии, косметики и электроники глава ЦСР предложил приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение.

Смелов также считает необходимым сделать контроль за возвратами более прозрачным для продавцов. По его словам, если все связанные с ними расходы возлагать на бизнес, продавцам придется учитывать эти затраты в ценах.

Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики. Среди предложений — разграничить отказ от товара до получения и возврат после получения. В феврале 2026 года Конституционный суд поручил изменить положения закона о защите прав потребителей, касающиеся возврата дистанционных покупок. Окончательные правила пока не утверждены.