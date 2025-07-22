​В Сургуте пройдет «Урожай года – 2025»

23 августа в 12:00 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится городской праздник «Урожай года – 2025». Жители и гости города смогут принять участие в традиционной выставке-конкурсе «Дары Севера».

К участию приглашаются все, кто имеет отношение к огородничеству, садоводству, цветоводству, переработке урожая, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Количество участников не ограничено.

Победителей выберут в семи номинациях:

«Испытай Дачу на Удачу!» — выездное оценивание дачных участков;

«Урожай года» — конкурс на лучший урожай и заготовки;

«Зверьё моё» — домашние животные, птицы и рыбы;

«Цветочно-овощная симфония» — композиции из овощей, ягод, цветов;

«ЭкзоДача» — редкие и необычные плоды;

«Дача – АРТ» — творческие фотозоны из природных и подручных материалов;

«Эко-креатив от юннатов» — конкурс для юных садоводов от 6 до 14 лет.

Победители получат ценные призы и подарки.

Заявки на участие принимаются до 8 августа по телефону 8 (3462) 28-09-97 или по электронной почте: secret_starsur@admsurgut.ru, starsurgut@admsurgut.ru, otpsurgut@mail.ru

с пометкой «Заявка на участие в выставке-конкурсе «Дары Севера».

Дополнительная информация — на сайте stariy-surgut.ru в разделе «Новости».