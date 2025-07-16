Зоопарки не спешат принимать ставшего знаменитым льва из Сургута

История льва Хариса, которого изъяли из дачного участка в СОТ «Монтажник» под Сургутом, получила новый поворот. Тюменский зоопарк, который ранее выражал готовность принять девятимесячного хищника, отказался от своих планов. Информацию о решении подтвердил хозяин животного Амирхан Магомедов, но комментировать ситуацию он не стал. Представитель зоопарка Тюмени также отказалась от комментариев и прекратила разговор, услышав вопрос о Харисе, рассказали в «Сургутской трибуне».

«Масштабной негативной информационной атаке подвергся зоопарк «Паруса», куда временно был размещен лев. Пока на карантин, а после двух недель – в просторный вольер. Туда Хариса переселят, если не отправят в другой зоопарк. В любом случае, судьбу этого милого девятимесячного львенка будут решать соответствующие службы. Но, пока зоопарков, готовых принять Хариса, ставшим звездой всех федеральных и региональных СМИ, нет», – поделился источник издания.

Напоминаем, что скандал вокруг львенка Хариса, которого содержал на даче сургутский блогер Амирхан Магомедов, всколыхнул не только жителей Югры, но и федеральные СМИ. Поводом стало видео, на котором девушка пробирается на участок и вступает в контакт с животным: просовывает руки через прутья, кормит и гладит. После резонанса хищника изъяли и поместили в приют «Парус».

Сам владелец считает действия властей незаконными и настаивает: он не отказывался отдать льва добровольно. В интервью siapress.ru Амирхан Магомедов рассказывал, как появился у него Харис, почему его не успели перевезти в зоопарк и что он намерен делать дальше.