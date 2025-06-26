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Новости

  • ​Молодые специалисты компании «Транснефть – Сибирь» приняли участие в семинаре Совета молодежи в Челябинске

    ​Молодые специалисты компании «Транснефть – Сибирь» приняли участие в семинаре Совета молодежи в Челябинске

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  • Интерес российских компаний к возрастным работникам за полгода вырос вдвое

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  • ​На Сургутской ГРЭС-2 в этом году завершится ремонт гребня плотины водохранилища

    ​На Сургутской ГРЭС-2 в этом году завершится ремонт гребня плотины водохранилища

    Сегодня в 13:20
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  • ​Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» провели экологические акции

    ​Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» провели экологические акции

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    Сегодня в 12:50
    140 0 
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В Сургуте задержали директора департамента имущества и бывшего вице-мэра: идут следственные действия

Директора департамента имущества и экс-замглавы Сургута задержали силовики

В Сургуте задержали директора департамента имущества и бывшего вице-мэра: идут следственные действия
Фото: siapress.ru

В Сургуте сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента имущественных отношений администрации Алексея Дворникова и бывшего заместителя главы города Виталия Шарова. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Выемки документов прошли в здании администрации на улице Восход, передает URA.RU. Информацию о проведении следственных действий подтвердили и в пресс-службе мэрии.

«Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Администрация муниципального образования работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», − сообщили «СургутИнформ-ТВ» в администрации.

Алексей Дворников в настоящий момент возглавляет департамент имущественных и земельных отношений города. Виталий Шаров ранее занимал пост вице-мэра при бывшем главе Андрее Филатове и курировал работу этого департамента. Он уволился с должности летом 2024 года.

Какие именно обвинения могут быть предъявлены чиновникам – пока неизвестно. Подробности дела выясняются.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 252, комментариев: 0
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