Сургутские школы фиксируют снижение риска наркозависимости у подростков

В Сургуте стало в два раза меньше подростков, которые находятся в группе риска по потреблению наркотиков. Такие данные получили по итогам социально-психологического тестирования, которое ежегодно проходят школьники с 7 по 11 класс, рассказала корреспонденту siapress.ru директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

По словам специалистов, в этом году охват составил 100%. Все дети прошли анкетирование. Цель теста ‒ вовремя заметить тревожные сигналы и понять, кто из подростков может быть подвержен опасным зависимостям.

«Мы выявляем ребят из группы риска. С ними проводится индивидуальная работа, а в случае необходимости ‒ дополнительно подключаются специалисты из психоневрологической больницы. Если есть сомнения, ребенку назначают медицинское обследование. Мы должны быть уверены, что с ним все в порядке», ‒ сообщила Ирина Замятина.

Такая система профилактики в городе действует уже много лет. Ее цель ‒ не только выявить проблему, но и не допустить ее появления. Для этого детей стараются вовлечь в дополнительные занятия, кружки и секции.

Сейчас в Сургуте около 85% подростков заняты в системе дополнительного образования. Власти города хотят, чтобы эта цифра росла ‒ чем больше у подростков интересных занятий, тем меньше у них шансов попасть в опасную компанию.