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​В Сургуте началось празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Сургутянам анонсировали ключевые события и мероприятия к 80-летию Победы

​В Сургуте началось празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Фото: администрация Сургута, скрин трансляции

В честь 80-летия Великой Победы в Сургуте пройдет более 120 событий и мероприятий. Готовиться к ним начали заранее. Об этом стало известно в ходе городской оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

«Этот День Победы особый, и подходы к мероприятиям, приуроченным к этому юбилею ‒тоже особые. Большую подготовительную работу в Сургуте начали уже больше года назад. Это будут не просто мероприятия и торжества, а масштабное переосмысление исторического наследия нашей страны и укрепление связей между поколениями», ‒ обозначил глава Сургута Максим Слепов.

В создании плана юбилейных праздничных событий участвовали градообразующие предприятия, муниципальные учреждения всех сфер деятельности, высшие учебные заведения, общественные организации, военно-патриотические объединения, а также структурные подразделения администрации Сургута.

«В мероприятия вовлекаются все возрастные категории, в том числе школьники и студенты. Как отдельные примеры здесь ‒ городская акция «Полуденный выстрел», предложенная клубом исторической реконструкции, и, конечно же, традиционный «Парад победы у дома ветерана Великой Отечественной войны», которые являются для нас примером безусловного патриотизма», ‒ отметил замглавы города Владимир Фризен.

Говоря о массовых мероприятиях, не стоит забывать и торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны.

«Нам предстоит вручить около 150 юбилейных медалей ко Дню Победы ветеранам ВОВ, детям войны, жителям блокадного Ленинграда. Часть будет вручена на массовых мероприятиях, а часть, в силу возраста наших ветеранов, на дому», ‒ указал замглавы Сургута Виталий Малыхин.

Оформление Сургута к 80-летию Победы также будет ярким, патриотичным и масштабным. Уже сегодня на улице Энергетиков будут устанавливать традиционное брандмауэрное панно.

На основных улицах города и в местах, где будут проходить сценарные мероприятия, празднично оформят панель-кронштейны и баннеры, поставят флажные конструкции и штендеры для фотографирования.

«Сегодня буквально достигли договоренности с рекламораспространителями города ‒ 9 мая на всех электронных экранах города будет исключена коммерческая реклама и размещен ролик, посвященный 80-летию Победы», ‒ пояснил заместитель главы Сургута Алексей Факеев.

По словам мэра Сургута, к 9 мая в городе реконструируют Сквер Победы у Вечного огня. Там появятся скамейки и урны с соответствующей символикой. Помимо этого, власти планируют установить к празднику памятник «Воину освободителю».

«Я готов анонсировать еще несколько проектов, которые реализуются сейчас в городе. В частности, мы говорим о парке «Патриот». На сегодняшний день уже есть четкое понимание: он будет располагаться возле музея «Россия ‒ моя история. Югра». Уже есть концепция этого парка, и мы вместе с деловым сообществом при содействии центрального военного округа начали формировать его коллекцию», ‒ резюмировал Максим Слепов.


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Сегодня в 17:47, просмотров: 104, комментариев: 0
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