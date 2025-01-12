Десять новых автобусов готовы выйти на маршруты Сургута уже в январе

Сургутский автобусный парк пополнится десятью новыми транспортными средствами. Первая партия из пяти машин уже прибыла в город, оставшиеся ожидаются в ближайшие дни. Об этом сообщает городская мэрия.

«Планируем, что к концу месяца новые автобусы начнут курсировать по маршрутам №45 и 47, поскольку именно они являются самыми пассажироемкими. При выборе учитывали отзывы горожан. В часы пик на этих маршрутах наблюдается высокая плотность пассажиров, поэтому новые автобусы, которые больше и комфортнее, будут направлены туда», – поделился директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Автобусы 2024 года адаптированы к суровым климатическим условиям северного региона. Они работают на газомоторном топливе, оснащены усиленной системой обогрева, кондиционером, системой бескондукторной оплаты, видеонаблюдением и автоинформаторами.

Вместимость каждого автобуса составляет 92 пассажира, из них 31 – посадочное место. Транспорт также подходит для перевозки маломобильных граждан.

Сейчас представители АО «СПОПАТ» проверяют технику и оформляют документы.

Напоминаем, поставка новых автобусов осуществляется заводом-изготовителем группы предприятий КАМАЗ – «НефАЗ».