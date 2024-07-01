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​Депутат региональной думы отказался от борьбы за пост мэра Сургута

Ринат Айсин снял свою кандидатуру на место мэра Сургута

​Депутат региональной думы отказался от борьбы за пост мэра Сургута
Фото и видео: Ринат Айсин / vk.com

Накануне, 30 июня, депутат думы ХМАО Ринат Айсин выбыл из претендентов на пост главы Сургута. Он пожелал удачи другому кандидату — Максиму Слепову. Об этом Айсин сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Взвесив все за и против, проведя много встреч, консультаций, оценив ситуацию здесь и сейчас, я пришел к выводу, что больше всего возможностей для развития города и достижения общих целей есть сегодня у кандидата Максима Слепова, председателя Думы города Сургута», — сказал он.

Напомним, что Максим Слепов занимает должность председателя думы Сургута. По мнению Айсина, у Слепова больше возможностей для развития и улучшения города в интересах жителей.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 133, комментариев: 0
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