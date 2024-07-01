Ринат Айсин снял свою кандидатуру на место мэра Сургута

Накануне, 30 июня, депутат думы ХМАО Ринат Айсин выбыл из претендентов на пост главы Сургута. Он пожелал удачи другому кандидату — Максиму Слепову. Об этом Айсин сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Взвесив все за и против, проведя много встреч, консультаций, оценив ситуацию здесь и сейчас, я пришел к выводу, что больше всего возможностей для развития города и достижения общих целей есть сегодня у кандидата Максима Слепова, председателя Думы города Сургута», — сказал он.

Напомним, что Максим Слепов занимает должность председателя думы Сургута. По мнению Айсина, у Слепова больше возможностей для развития и улучшения города в интересах жителей.