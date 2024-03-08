Параллельно с выборами президента в Сургуте пройдет голосование по благоустройству

С 15 по 17 марта в Сургуте пройдут не только выборы президента, но и голосование за объекты для благоустройства в 2025 году — как сообщает пресс-служба мэрии, оно проходит в рамках Всероссийского голосования, которое, в свою очередь, является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», созданному по решению президента Российской Федерации, только с 2019 года в Сургуте в ежегодном рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства приняли участие более 100 000 жителей города, реализовано 17 проектов комфортной городской среды, — отмечают в пресс-службе администрации Сургута. — Общественные пространства в рамках федерального проекта благоустраивают поэтапно. В их числе: «Экопарк «За Саймой», парковая зона в микрорайоне 20А, парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75; скверы возле Дворца торжеств, на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Еще 4 проекта будут реализованы в 2024 году».

Территории, которые будут представлены на нынешнем голосовании уже определены, их, кстати, выбрали сами сургутяне: «По итогам проведенного опроса на портале «Открытый регион – Югра» жители Сургута определили следующие территории: парковая зона в микрорайоне 20А, парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, экопарк «За Саймой», – отмечает начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. — Этапы благоустройства данных пространств будут включены в перечень объектов для всероссийского голосования после утверждения общественной комиссией Сургута по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Принять участие в голосовании можно в пунктах проведения по адресам: ул. Киртбая, 23, ул. Энтузиастов, 61а, ул. Энтузиастов, 49.