На трех трассах ХМАО ограничили движение для грузовиков и автобусов

Сегодня, 10 января, из-за резкого ухудшения погоды на трех трассах ХМАО ограничили движение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нефтеюганского района.

Временные ограничения касаются грузовых и пассажироперевозящих транспортных средств:

с 0 по 8 км автодороги «Подъед к г. Сургут»;

с 17 по 43 км автодороги «Подъезд к г. Сургут»;

с 700 по 733 км автодороги «Подъезд к г. Сургут» во всех направлениях в Нефтеюганском районе.

UPD: В Ханты-Мансийском районе из-за непогоды также введели временные ограничения движения для всех видов транспортных средств на ФАД Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» с 886 километра в сторону Ханты-Мансийска.

В Нефтеюганском районе введенли ограничения движения для грузовых автомобилей и автобусов на ФАД Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» с 571 километра в сторону Сургута.