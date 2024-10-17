Три человека получили травмы в ДТП в столице Югры

Накануне вечером, 16 октября, на улице Гагарина в Ханты-Мансийске произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 20:20 на улице Гагарина, 31-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством «Renault» под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП виновник автоаварии, его 14-летняя пассажирка и 41-летний пассажир «Renault» получили травмы», − говорится в сообщении.

Ко всему прочему, несовершеннолетняя пострадавшая находилась без сопровождения законных представителей и в момент аварии не была пристегнута ремнем безопасности.

За минувшие сутки на дорогах ХМАО зарегистрировали три ДТП, в которых пять человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.