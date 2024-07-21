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На фестивале «Пикник ХМ» установили новый рекорд посещаемости

Почти 20 тысяч гостей собрались на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске

На фестивале «Пикник ХМ» установили новый рекорд посещаемости
Фото: страница Руслана Кухарука / vk.com

На Иртышской набережной в Ханты-Мансийске прошел фестиваль «Пикник ХМ». Его посетили почти 20 тысяч человек, установив новый рекорд. В этот раз участников было значительно больше, чем в предыдущие годы. Фестиваль привлек не только жителей Югры, но и гостей из других регионов и стран, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Посетители могли насладиться разнообразными активностями: мастер-классами, лекциями, семейными конкурсами и выставками. Кроме того, на фестивале можно было приобрести продукцию местных мастеров, многие унесли с собой не только хорошее настроение, но и уникальные сувениры.

Одним из ярких моментов фестиваля стали соревнования X-WATERS UGRA 2024 — международная серия заплывов на открытой воде. В этом году участие приняли 241 спортсмен, из которых 123 представляли Югру.

Мероприятие посетил исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, который отметил важность инициатив местных жителей в организации таких событий. «Важно, что и «Пикник ХМ», и X-WATERS UGRA проводятся по инициативе неравнодушных жителей, которым, конечно, помогает большая команда — в том числе Правительство округа, администрация города Ханты-Мансийска. Но первыми важность своих идей отстаивали именно сами горожане – вместе с друзьями и единомышленниками», — написал Руслан Кухарук в своих соцсетях.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 134, комментариев: 0
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