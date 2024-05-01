Ледоход на Иртыше начался в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на реке Иртыш начался ледоход. Лед тронулся в районе моста «Красный дракон». Горожане вышли на набережную, чтобы посмотреть на это ежегодное явление. Видеозаписями с места они поделились в соцсетях.

«Лед тронулся», «Кто-то готов вечность смотреть на огонь, воду, снег, но и, как ни странно, на ледоход», - пишут жители югорской столицы.

По данным МЧС по ХМАО, изменение уровня воды на реке Иртыш ожидается в интервалах характерных сезонных значений. При этом спасатели не исключают возникновение аварийных ситуаций на дамбах при сохранении в ближайшую неделю роста уровня воды. Под удар могут попасть ряд жилых домов в Сибирском, Реполово, Батово и Тюли, отмечает Muksun.fm.

В прошлом году ледоход в Ханты-Мансийске наблюдали 27 апреля.