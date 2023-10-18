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В Ханты-Мансийске напротив ОКБ открыли парковку

В Ханты-Мансийске благоустраивают территорию рядом с окружной больницей

В Ханты-Мансийске напротив ОКБ открыли парковку
Фото: телеграм-канал "Ханты-Мансийск | Онлайн"

В Ханты-Мансийске завершился первый этап благоустройства общественной территории рядом с Окружной клинической больницей, которая находится на пересечении улиц Комсомольская — Калинина — Ленина. Там уже оборудовали парковочные места, пешеходные и велосипедную дорожки, установили гранитные бордюры, сообщает телеграм-канал горадминистрации.

«В следующем году начнется второй этап работ. Территорию дополнят уютный сквер и спортивно-игровая площадка с инклюзивными элементами», - рассказали в пресс-службе.

Территория рядом с ОБК принимала участие во всероссийском рейтинговом голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За нее проголосовали более 1000 хантымансийцев.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 93, комментариев: 0
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