Государственная дума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2027 года федеральный МРОТ составит 28 935 рублей в месяц. По сравнению с действующим показателем минимальная зарплата вырастет на 1 842 рубля, или на 6,8%. В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля.

Документ входит в бюджетный пакет и временно меняет порядок определения минимальной зарплаты. В 2027-2029 годах действие нормы о привязке МРОТ к медианной зарплате будет приостановлено. Вместо нее размер минимальной оплаты труда станут устанавливать с учетом прогнозируемого роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считают, что новый механизм позволит использовать более актуальные и комплексные прогнозы, а не только статистику по медианной зарплате. О намерении повысить МРОТ до 28 935 рублей министр финансов России Антон Силуанов сообщил в сентябре на заседании правительства. В октябре эту сумму подтвердил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Принятый Госдумой закон должен пройти дальнейшие предусмотренные процедуры, включая рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом.

Для жителей Югры федеральная сумма не является окончательным размером минимальной зарплаты: к ней применяются районные коэффициенты и северные надбавки. Как ранее сообщал siapress.ru, в 2026 году в Сургуте и большинстве других муниципалитетов округа минимальная зарплата составляла от 40 до 59,6 тысячи рублей — в зависимости от коэффициента и северного стажа работника.