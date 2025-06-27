​«Аэрофлот» вводит специальные тарифы для многодетных семей

Группа «Аэрофлот» с 1 июля 2025 года запускает единое бронирование авиабилетов для многодетных семей, сообщили в пресс-службе компании. Нововведение позволит учитывать все действующие скидки и персонализировать обслуживание при оформлении поездки как по внутренним, так и по международным маршрутам.

Новая опция доступна для семей с пятью и более детьми, при условии совместного путешествия. Воспользоваться специальными тарифами можно будет как на рейсах «Аэрофлота», так и авиакомпании «Россия».

Для детей до 12 лет сохраняются действующие скидки, а взрослым предложат льготные тарифы. Также предусмотрены:

комбинированные тарифы (с багажом и без),

совместное размещение на борту,

гибкие условия изменений билетов.

В компании отмечают, что такие меры создают дополнительные возможности для семейных путешествий и делают перелёты для многодетных пассажиров более доступными и комфортными.