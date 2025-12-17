В Тюменской области запустили крупнейший холодильный склад

В Тюменской области введена в эксплуатацию вторая очередь крупнейшего в регионе холодильного складского комплекса. Новый объект сможет единовременно обрабатывать 150 грузовиков и принимать свыше 3000 тонн продукции в сутки.

– Этот проект – яркий пример успешного партнерства бизнеса и власти. За два года при поддержке Инвестиционного агентства мы создали флагманский логистический объект, – отметил директор группы компаний «СТРОЙТЭК» Дмитрий Копылов.

Уже на текущем этапе создано 100 новых рабочих мест. Емкость комплекса превышает 40 тысяч паллетомест для хранения скоропортящейся продукции.

Третья очередь проекта запланирована к запуску в первом квартале 2026 года. После ее ввода в эксплуатацию общая площадь комплекса составит 22 тысячи квадратных метров, а численность персонала превысит 300 человек. Общий объем инвестиций в проект достигнет 2,5 миллиарда рублей.

По оценке Инвестиционного агентства Тюменской области, запуск объекта оптимизирует товарные потоки из Центрального и Уральского федеральных округов, создаст дополнительные возможности для развития пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли в регионе.