Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» подвел итоги проекта «Карьера начинается в школе» за 2025-2026 учебный год

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» продолжает развивать проект «Карьера начинается в школе». В 2025-2026 учебном году в 10–11-х классах Сургутской школы № 19 обучались 37 человек. Из них 17 школьников закончили 11-й класс. Медали I и II степени за отличные успехи в учении по результатам сдачи экзаменов получили двое учеников.

Все выпускники успешно сдали экзамены и поступили в различные вузы страны. В их числе — Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина, Уральский государственный университет путей сообщения, Тюменский индустриальный университет, Сургутский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

В 2025-2026 учебном году ученики технологических классов успешно участвовали в мероприятиях различного уровня и стали победителями муниципального этапа чемпионата «Профессионалы», регионального конкурса эссе, посвященного году единства народов России, муниципального конкурса клипов и конкурса творческой мастерской «Школьные медиапроекты», участниками образовательной стажировки делегации ХМАО–Югры в президентском лицее «Сириус» и других.

С 1 сентября текущего года при подддержке Юнипро в школе реализуется проект «Физика в школе». Куратор проекта — преподаватель физики, выпускник физического факультета МГУ, тренер сборной Москвы по физике, многократный лауреат грантов Правительства Москвы в сфере образования — Ян Кимберг.

Кроме того, в рамках заключенного с Политехническим институтом Сургутского государственного университета соглашения, с 2025-2026 учебного года учащиеся, изучающие специализации «Электротехника» и «КИПиА», в течение двух лет получат документ государственного образца о присвоении им соответствующей квалификации.