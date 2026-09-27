Куда россияне чаще всего ездили по путевкам

Сегодня, 27 сентября, во Всемирный день туризма, Росстат представил данные о самых популярных направлениях организованного отдыха россиян в 2025 году. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости, рейтинг возглавили Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным статистического бюллетеня, в Турцию по путевкам съездили 3,713 млн россиян, в Египет — 1,96 млн, в ОАЭ — почти 1,16 млн. Следом идут Таиланд с 914,2 тысячи туристов и Китай с 509 тысячами.

В Абхазии по организованным турам побывали 419 тысяч граждан России, во Вьетнаме — 380,8 тысячи. На Мальдивы турфирмы отправили 196,6 тысячи человек, в страны СНГ — 150,1 тысячи, на Шри-Ланку — 120,5 тысячи. Статистика учитывает поездки, организованные турфирмами, и не включает самостоятельные путешествия.

Недавно мы писали о том, что в «большой» Тюменской области стоимость выездного туризма выросла сразу на 37,7% с начала года.