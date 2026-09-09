В Аромашевском округе обновили больницу, школу, библиотеку и Дом культуры

В Аромашевском округе после ремонта обновили сразу несколько социальных объектов — районную больницу, начальную школу, библиотеку и Дом культуры. Их во время рабочей поездки осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Библиотеку капитально отремонтировали по собственной инициативе, без региональных субсидий. В здании оборудовали читальные залы, творческую мастерскую, детскую игровую и конференц-зал. Здесь проводят мероприятия, конкурсы и шахматные встречи.

Вместе с главой округа Игорем Власовым губернатор также посетил районную больницу. Там провели капитальный ремонт, полностью заменили инженерные сети, установили новую технику и оборудование, а также развернули стационар. Учреждение обслуживает более 10 тысяч человек. Работы проводились в том числе по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании начальной школы после комплексного ремонта появились современные классы, новая мебель и оборудование. Сейчас там занимаются 270 детей.

К началу осени после обновления открылся и Дом культуры. В нем установили новое звуковое оборудование и сценический свет, заменили кресла в зрительном зале и обновили другие помещения.