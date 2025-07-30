Тюменцы из «Боевого кадрового резерва» примут участие в Кубке полпреда Президента РФ

В Тюмени пройдет Кубок полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе для защитников Отечества.

– Подобные спортивные мероприятия очень важны. Как подчеркнул наш Президент Владимир Путин, отдельная задача – обеспечить ветеранам специальной военной операции широкие возможности для занятия спортом при возвращении к мирной жизни, – написал губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале.

К соревнованиям присоединятся участники тюменского проекта «Боевой кадровый резерв». Среди тех, кто представит регион на Кубке, — Семён Аполонов, тюменец, участвовавший в специальной военной операции в составе разведывательного отряда. Получив серьезное ранение во время службы, Семён прошел реабилитацию и сейчас работает в тюменском филиале Фонда «Защитники Отечества». Он успешно прошел отбор в проект «Боевой кадровый резерв», который направлен на социальную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО.

Сам Семён планирует принять участие в соревнованиях по настольному теннису и сейчас активно готовится к состязаниям, оттачивая свое мастерство.

– Всем участникам Кубка от Тюменской области желаю крепкого здоровья, бодрости духа и отличной спортивной формы, – добавил губернатор.

Соревнования состоятся в Тюмени с 26 по 31 августа. В спортивных состязаниях примут участие порядка 350 человек из регионов Уральского федерального округа.