В Тюменской области планируют построить дороги к 539 земельным участкам

В Тюменской области наблюдается настоящий бум сельского строительства. По данным, озвученным на заседании в Тюменской областной думе и.о. начальника регионального Главного управления строительства Валерием Киселёвым, за последние пять лет ввод жилья в сельской местности увеличился в два раза.

Пост стал возможен благодаря реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и активной поддержке жилищного строительства в регионе.

В 2024 году в сельской местности было введено в эксплуатацию почти миллион квадратных метров жилья (999,9 тыс. кв. м), при этом 27% приходится на многоквартирные дома, а 73% - на индивидуальное жилищное строительство.

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию села, являются жилищные программы, реализуемые за счет бюджетных средств. Они охватывают такие категории населения, как молодые семьи, дети-сироты, ветераны боевых действий и люди с инвалидностью.

Для стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельской местности муниципальными образованиями сформированы 219 площадок, на которых 12 тысяч участков обеспечены дорогами.

В 2025 году планируется строительство автомобильных дорог к 539 земельным участкам в Ишимском, Тюменском и Уватском районах. Также в планах на этот год – завершение строительства 6 объектов социальной инфраструктуры и приведение в нормативное состояние не менее 320 км сельских автомобильных дорог и двух мостов.