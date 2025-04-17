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​Тюменская область делает ставку на культуру как один из драйверов развития экономики и территорий

В Тюмени проходит V региональный Культурно-образовательный форум

​Тюменская область делает ставку на культуру как один из драйверов развития экономики и территорий
Фото: vk.com/depculture

Культура может стать мощным инструментом для развития экономики и укрепления связей между регионами. Об этом заявили участники пленарного заседания «Культура – территория смыслов», которое прошло в рамках V регионального Культурно-образовательного форума в Тюмени.

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев подчеркнул, что культура формирует человека и влияет на все сферы жизни:

– Яркий пример, когда мы с культурой объединились вокруг туризма. Опираясь на корневые вещи, благодаря сотрудничеству музеев, бизнеса, отраслевого департамента, получили устойчивый турпоток и хороший объем для развития экономики

В качестве успешных культурных проектов, оказывающих влияние на развитие Тюменской области, были названы «Императорский маршрут», «Лето в Тобольском кремле», «Культурное сотрудничество», «Школа креативных индустрий» и развитие регионального кинопроизводства.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров отметил, что задача региона – формировать среду, где каждый найдет свое место. Особое внимание уделяется развитию культуры в малых городах и селах.

– Ресурс регионального развития сегодня – в малых городах и сёлах. И люди, которые там живут, могут быть не просто зрителями, но и соавторами культурных событий и процессов, – подчеркнул Александр Сидоров.


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Сегодня в 19:37, просмотров: 153, комментариев: 0
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