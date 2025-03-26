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​Александр Моор проинспектировал стройку новой поликлиники в Ишиме

Открытие поликлиники в Ишиме запланировано на 2026 год

​Александр Моор проинспектировал стройку новой поликлиники в Ишиме
t.me/av_moor

Строительство новой поликлиники в Ишиме, призванной повысить качество обслуживания населения юга Тюменской области, идет по плану. Об этом сообщил губернатор Александр Моор после посещения стройплощадки.

– Здание будет просторным – почти 12,5 тысяч кв.м. На этой площади разместятся поликлиника для взрослых, стоматология, женская консультация, дневной стационар, отделения амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, профилактики, рентгенологическое и эндоскопическое. Медучреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену, – рассказал глава региона в личном телеграм-канале.

Александр Моор напомнил, что строительство поликлиники стало ответом на просьбы жителей Ишима, которые в прошлом году обозначили проблему разрозненности отделений областной больницы № 4. По итогам прошлой поездки в город губернатор поручил включить в проект областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы.

В новой поликлинике смогут проходить лечение не только жители Ишима и Ишимского района, но и всех близлежащих муниципалитетов. Завершить строительство планируется в апреле 2026 года.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 27, комментариев: 0
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