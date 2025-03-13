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​Александр Моор дал поручения по подготовке к паводку

Тюменская область готовится к возможному паводку: предстоит возвести 45 км защитных дамб

​Александр Моор дал поручения по подготовке к паводку
t.me/av_moor

В Тюменской области полным ходом идет подготовка к возможному паводку 2025 года. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор региона Александр Моор сообщил, что для защиты населения потребуется обустроить около 45 километров временных насыпей и дамб.

– По оперативной информации Росгидромета, возможно повторение высоких уровней воды на реке Ишим, а в Казанском районе, граничащем с Казахстаном, даже некоторое превышение показателей 2024 года, – подчеркнул глава региона.

Опыт борьбы с паводком 2024 года был учтен при подготовке к новому паводкоопасному периоду. В частности, откорректирован список населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, и увеличена протяженность необходимых защитных сооружений.

Для выполнения всех работ будет привлечено более 1600 человек. В регионе созданы запасы стройматериалов и имеется необходимая техника. Также подготовлено 50 пунктов временного размещения общей вместимостью более 7000 человек для эвакуации жителей с подтопленных территорий.

Глава МЧС РФ Александр Куренков рекомендовал другим регионам страны изучить и использовать опыт Тюменской области по заблаговременной эвакуации ценного имущества из домов, попадающих в зоны подтопления, для минимизации ущерба для населения.

– Очень важно, что мы получили прогноз по паводку намного раньше, чем в прошлом году. Это позволяет вести подготовку в плановом режиме. Время у нас есть. Никого не оставим в беде, – заверил губернатор Александр Моор.

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Сегодня в 17:01, просмотров: 89, комментариев: 0
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