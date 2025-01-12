В Госдуме допускают переход России на четырехдневную рабочую неделю

Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю в перспективе, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Однако, по его мнению, это будет возможно не для всех сфер и профессий. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей – это просто будет сделать невозможно. <…> Это сокращение кто-то должен чем-то компенсировать. Компенсировать можно либо финансами, либо технологиями. И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию. Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие», – заявил депутат.

Ранее стало известно, что геймеров России хотят заставить регистрироваться в играх по номеру телефона или биометрии.