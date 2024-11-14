Состоялось торжественное открытие СК «Юность» в Тюмени

14 ноября в Тюмени состоялось торжественное открытие современного спортивного комплекса «Юность», сообщает областной департамент физической культуры и спорта.

– Жители Тюмени, наверное, помнят каток «Юность», который раньше располагался в надувном ангаре в районе ТюмГМУ. Сейчас на этом месте появился совершенно новый спортивный многофункциональный комплекс, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Новый модульный комплекс располагается на площади в 1600 квадратных метров. Здесь предусмотрен большой зал для занятий баскетболом, мини-футболом, гандболом, отведены места для дартса и шахмат. Комплекс оснащён современным оборудованием и инвентарём, что обеспечит комфортные условия для тренировок. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, тренерские комнаты и медицинский кабинет.

Обширная спортивная площадка находится на улице. Она оснащена столами для настольного тенниса, современными уличными тренажерами, пространствами для занятий воркаутом, текболом и другими дисциплинами.

Строительство и открытие спортивного комплекса «Юность» стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» и государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», реализуемой правительством Тюменской области. В следующем году запланировано возведение такого же модульного спортивного зала в Ялуторовске.

Как отмечают в департаменте, в Тюменской области активно ведется строительство спортивных объектов – за пять последних лет их введено в эксплуатацию более 350.