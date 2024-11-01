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​В России предложили привлекать молодежь в общественную деятельность

Мишустин призвал активно вовлекать молодежь в волонтерскую деятельность

​В России предложили привлекать молодежь в общественную деятельность
Фото: РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал активно вовлекать российскую молодежь в общественную и волонтерскую деятельность. Свою идею он предложил главе Федерального агентства по делам молодежи Григорию Гурову, сообщают РИА Новости.

«Очень важно на сегодняшний день сделать все необходимое для того, чтобы вовлечь нашу молодежь в общественную деятельность, в волонтерскую деятельность на благо государства», ‒ сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что в России насчитывается около 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет.

«В России у нас очень талантливые, целеустремленные ребята. Молодежь вообще склонна и к добровольчеству, и к волонтерству. Это все в сердцах наших детей. И точно абсолютно, если правильно, честно в первую очередь, с ними разговаривать, ставить соответствующие задачи, то вы сможете достичь тех задач, которые поставлены в том числе перед нами нашим руководителем государства. Это, без преувеличения, будущее государства», ‒ добавил глава правительства.

Напоминаем, что в конце августа правительство РФ утвердило стратегию молодежной политики до 2030 года. Ее ключевыми направлениями стали: поддержка добровольческого движения и патриотических организаций, внедрение дополнительных возможностей для обучения и повышения квалификации, расширение доступа к качественному интернет-контенту, создание и развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятий спортом, улучшение туристической среды.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 97, комментариев: 0
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