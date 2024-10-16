В Тюменской области разработаны бизнес-модели для начинающих предпринимателей

В Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора разработаны бизнес-модели для начинающих предпринимателей. Теперь тюменцы, желающие открыть свое дело, могут получить варианты типовых бизнес-моделей и воспользоваться комплексными услугами по их реализации в Центре «Мой бизнес».

Жители региона уже подали 180 заявок на реализацию бизнес-моделей, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Тюмени, Тобольска, Нижнетавдинского и Тюменского районов.

Как отмечают в департаменте, самыми востребованными бизнес-моделями стали: в сфере туризма – глэмпинг, гостиница тура выходного дня, экотуризм, банный комплекс; в сфере услуг – детский развивающий центр, столярная мастерская, автомойка, прачечная, ателье; в сфере общественного питания – кафе, кондитерская, пекарня.

В настоящее время начинающими предпринимателями запущены 11 проектов. С помощью бизнес-моделей открыты 4 детских развивающих центра, 2 мини-кондитерские, производство древесного угля, швейное ателье, цветочный салон и VR-комната. До конца года планируют открыть свое дело еще 4 предпринимателя.

В дальнейшем все они могут получить статус социального предприятия, чтобы рассчитывать на грантовую поддержку до 500 000 рублей и льготные займы на развитие бизнеса от 5%.