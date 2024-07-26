ЦБ впервые в 2024 году повысил ключевую ставку − на два процентных пункта

Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%. Это максимум с начала апреля 2022 года, когда ее показатели были на уровне 20% годовых. Информацию опубликовали на официальном сайте регулятора.

«Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели − существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», − говорится в сообщении.

Банк России оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

«Прогноз существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», − отметил регулятор.

7 августа 2024 года Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.