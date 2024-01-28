Тюменцы смогут проходить реабилитацию с помощью холода

В тюменский Многопрофильный консультативно-диагностический центр поступило новое оборудование для реабилитации пациентов, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Аппарат используется в профилактических и лечебных целях и предназначен для криотерапии – процедуры, при которой происходит воздействие низких температур на организм человека. Его применяют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; повреждениях, ушибах, переломах, растяжениях связок и мышц; лимфатических отёках, гематомах; для облегчения послеоперационного состояния.

Специалисты МКДЦ рассказали, как проводится процедура криотерапии. На аппарате можно выбрать встроенную программу в зависимости от имеющегося заболевания. Возможно также ввести вручную все необходимые параметры, например, время и температуру, чтобы аппарат воздействовал на проблемный участок тела пациента.

«Основное назначение оборудования состоит в том, чтобы снять болевой синдром и отечность, а также обеспечить расслабление мышц и стимулирование кровообращения», – объяснил и.о. заведующего отделением медицинской реабилитации МКДЦ Максим Вандышев.

Криооборудование установили в декабре прошлого года и недавно оно было введено в эксплуатацию. Девять пациентов уже опробовали на себе его действие.