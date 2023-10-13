Лучшую книгу Тюменской области назовут 10 ноября

Завершился приём работ на региональный конкурс Тюменской области «Книга года – 2023». В этом году на суд жюри представлено 201 издание.

Конкурс организует Содружество библиотек Тюменской области при участии Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева. Он реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при поддержке департамента культуры Тюменской области.

На сайте Менделеевки до 25 октября проходит голосование за самую популярную книгу, участвующую в конкурсе. В остальных номинациях лучшие книги выберут эксперты комиссии – специалисты в области науки, культуры, писатели и поэты.

Самыми многочисленными номинациями в этом году стали: «Лучшая научная книга», «Лучшая учебная книга» и «Лучшая книга о родном крае». В первую попали 49 изданий, на одну книгу меньше приняли во вторую номинацию, 39 заявок подали на участие в третьей номинации.

Организаторы сообщают, что до 31 октября сформируют шорт-лист участников конкурса, а 10 ноября в Тюменской областной научной библиотеке пройдет торжественная церемония награждения победителей. Лучшие издания станут основой для экспозиции «Книга года – 2023», которая расположится в Менделеевке.